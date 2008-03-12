Ющенко говорит, что Украина должна быть готова к новой цене на газ

17:37, 12 марта 2008
Политика
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Президент дал пресс-конференцию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украина должна быть готовой к новой цене на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Черкасской области.

«Большой вопрос по адаптации к новой газовой цене, и к этим вещам мы должны быть готовы – в виде ли национального резерва, в виде ли формирования самодостаточных бюджетных отношений», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что все эти вопросы нужно диверсифицировать.

 

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