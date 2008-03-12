Ющенко говорит, что Украина должна быть готова к новой цене на газ
17:37, 12 марта 2008Политика
1700 0
Президент дал пресс-конференцию
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украина должна быть готовой к новой цене на газ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Черкасской области.
«Большой вопрос по адаптации к новой газовой цене, и к этим вещам мы должны быть готовы – в виде ли национального резерва, в виде ли формирования самодостаточных бюджетных отношений», - сказал В.ЮЩЕНКО.
Президент отметил, что все эти вопросы нужно диверсифицировать.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter