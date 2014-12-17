Биллинг мобильного Савченко доказывает ее непричастность к смерти российских журналистов - адвокат

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сказал ее адвокат Марк Фейгин.

Однако, по мнению защитника, несмотря на это, вопрос освобождения Савченко будет решаться в Кремле лично президентом РФ Владимиром Путиным.

"Совершенно определенно, в деле будут материальные доказательства того, что Надежда Викторовна Савченко за час до гибели российских журналистов Волошина и Корнелюка уже находилась в плену у луганского батальона "Заря". Это означает отсутствие причинно-следственной связи между действиями самой Савченко и наступившими последствиями в виде гибели российских журналистов", - сказал Фейгин.

Он подчеркнул, что из этих документов очевидно отсутствие состава преступления в действиях Савченко.

Читайте такжеРоссия удерживает в СИЗО около 30 украинских пленных - адвокат СавченкоПо его словам, российское следствие, в соответствии с процессуальными нормами, должен обратиться к украинским коллегам с целью получить такие документы.

Фейгин подчеркнул, что эти документы уже сейчас дают информацию для следствия РФ.

При этом он подчеркнул, что адвокаты надеются, что Следственный комитет РФ не будет оказывать препятствий доказательства невиновности Савченко, в противном случае защита будет обращаться в суд.

Кроме этого, Фейгин подчеркнул, что, согласно международному праву, Савченко является военнопленной, а как делегат от Украины в ПАСЕ будет иметь дипломатический иммунитет.

"Мы очень рассчитываем, что, не дожидаясь обострения этого вопроса на международно-правовом уровне, Россия примет решение, чтобы освободить ее от уголовной ответственности и отправит в Украину. Для этого есть все основания ... Это не вопрос уже следствия, он вынесен на более высокий политический уровень - в Кремль", - сказал Фейгин и добавил, что рассчитывает, что этот вопрос будет задан Путину во время его пресс-конференции.

В свою очередь адвокат Илья Новиков сообщил, что данные биллинга мобильных телефонов как Савченко, так и погибших российских журналистов будут "сегодня-завтра" переданы в следственные органы РФ.

Перед этим он продемонстрировал документы с данными биллинга.

Справка УНИАН. Савченко была похищена боевиками на Донбассе, а затем ее перевезли в Россию. Как утверждает российское следствие, во время военных действий в районе Луганска в июне Савченко вступила в батальон «Айдар». Якобы узнав координаты расположения группы российских сотрудников ВГТРК и других гражданских лиц под Луганском, она якобы передала эти координаты боевикам, а потом именно за этими координатами было выполнено минометный выстрел, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Также в России летчицу обвинили в незаконном пересечении границы.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина».

27 октября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.

Защита Савченко обратилась в Следственный комитет России с просьбой о прекращении уголовного дела, исходя из ее статуса военнопленной.

15 декабря Савченко, которая находится в московском СИЗО, объявила голодовку.