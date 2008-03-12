Плачков предупреждает, что с газом может быть то же, что и с бензином

Переговоры относительно цены на газ и организации его поставок в Украину должны проводиться исключительно в соответствии с директивами Президента Украины, изданными 26 февраля этого года, заявляет советник Президента Иван ПЛАЧКОВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, В.ПЛАЧКОВ отметил, что директивы являются неизменными и распространяются на переговоры по вопросам газа, которые проводятся на любом уровне, в первую очередь, правительственном.

И.ПЛАЧКОВ сделал особый акцент на обязательстве удержать в ходе последующих переговоров цену в 179,5 долларов за тысячу кубометров газа, которая зафиксирована в директивах Президента и отвечает договоренностям президентов Украины и России.

Он предоставил аргументы того, что 179,5 долларов является приемлемой для украинской промышленности ценой, говорится в сообщении.

По его словам, информация о парафировании украинской стороной соглашения на закупку части газа по 314 долларов за тысячу кубометров является непонятным шагом и свидетельствует об игнорировании со стороны правительства как директив Президента Украины, так и договоренностей, достигнутых на самом высоком уровне.

И.ПЛАЧКОВ высказался о недопустимости получения сообщений о подготовке такого соглашения правительством только через средства массовой информации. Для общественности и для участников украинского рынка необходимо получить четкую информацию и разъяснение по этому вопросу от правительства, которое декларирует свою благосклонность принципам открытости и прозрачности, заявил он и отметил, что Президент Украины приветствует соблюдение таких позиций во всех действиях, которые совершает исполнительная власть.

Советник главы государства также охарактеризовал как непонятные и непродуманные намерения правительства изъять посредников из организации поставок газа в Украину при отсутствии разработанной и надежной альтернативной схемы. Ведь, по его словам, в соответствии с директивами Президента, алгоритм поставок газа должен быть обязательно изменен и закреплен в новых соглашениях, которые должны обеспечивать лучшую, или по крайней мере не ухудшать, ценовую политику и гарантированность поставок.

«Сегодня не понятна ситуация: якобы правительство договорилось об оплате газа и его покупке в первые месяцы 2008 года через посредников», - сказал И.ПЛАЧКОВ, ссылаясь на данные об осуществлении оплаты поставленного в январе-феврале газа компании «УкрГаз-Энерго».

В то же время, по его словам, правительство декларирует намерения отменить существующую схему и действовать на этом рынке без посредников, что отвечает требованиям Президента. «Однако Кабинет министров подготовленных, отработанных и подписанных соглашений о новой прямой схеме поставок не имеет», - сказал советник Президента, отметив, что такими действиями ситуация на рынке газа может быть приведена правительством к аналогичной, сложившейся с бензином, цена на который ежедневно растет.

По убеждению И.ПЛАЧКОВА, в ходе переговоров необходимо достичь четких договоренностей и выработать комплексный подход к политике цены на газ с одновременным определением условий и тарифов на транспортировку газа и хранение его в подземных газовых хранилищах. Все эти параметры должны определяться по европейским правилам и стандартам и фиксироваться на долгосрочную перспективу, сказал он.

«Считаю, что целесообразно проводить переговоры со всеми странами, в том числе Средней Азией, о сотрудничестве в газовой сфере для того, чтобы обеспечить четкую, надежную, гарантированную схему поставок газа потребителям Украины», - отметил Советник Президента.