Назначать чиновников в Минздрав будут с помощью конкурса

Об этом рассказал новый глава Минздрава Александр Квиташвили, сообщает ZN.UA.

По словам министра, он намерен сократить количество своих заместителей. При этом один из замов будет курировать направление евроинтеграции в министерстве.

"Заместители министра будут назначены в самое ближайшее время, - сообщил Квиташвили. - Я противник больших штатов, считаю, что 5 заместителей – это излишество. Будут работать 3 или 4 заместителя, это зависит от утвержденных обязанностей, в частности, один из заместителей должен заниматься вопросами евроинтеграции".

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В структуре Минздрава работают 4 департамента, 7 управлений, 4 сектора и другие подразделения. Сокращения штатов неизбежны, главным критерием отбора будет профессионализм и умение работать в команде, говорит он.

На такие должности, как, к примеру, начальников департаментов, будет объявлен конкурс. Решение будет приниматься по его результатам, сказал министр.

Не исключено, что одним из заместителей министра может стать не медик, а представитель одной из пациентских организаций. По мнению министра это позволит более полно учитывать интересы пациентов при проведении реформ.

Интрига пока сохраняется – публично ни одной фамилии министр еще не называл.