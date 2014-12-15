Назначать чиновников в Минздрав будут с помощью конкурса
В Министерстве здравоохранения сократят количество заместителей министра, общую структуру министерства, а назначать новых людей на руководящие должности будут через конкурс.
Об этом рассказал новый глава Минздрава Александр Квиташвили, сообщает ZN.UA.
По словам министра, он намерен сократить количество своих заместителей. При этом один из замов будет курировать направление евроинтеграции в министерстве.
"Заместители министра будут назначены в самое ближайшее время, - сообщил Квиташвили. - Я противник больших штатов, считаю, что 5 заместителей – это излишество. Будут работать 3 или 4 заместителя, это зависит от утвержденных обязанностей, в частности, один из заместителей должен заниматься вопросами евроинтеграции".
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В структуре Минздрава работают 4 департамента, 7 управлений, 4 сектора и другие подразделения. Сокращения штатов неизбежны, главным критерием отбора будет профессионализм и умение работать в команде, говорит он.
На такие должности, как, к примеру, начальников департаментов, будет объявлен конкурс. Решение будет приниматься по его результатам, сказал министр.
Не исключено, что одним из заместителей министра может стать не медик, а представитель одной из пациентских организаций. По мнению министра это позволит более полно учитывать интересы пациентов при проведении реформ.
Интрига пока сохраняется – публично ни одной фамилии министр еще не называл.