В Брюсселе состоится первое заседание Совета ассоциации Украина- ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, Украину на заседании будет представлять премьер-министр Арсений Яценюк, Евросоюз - верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Фредерика Могерини и комиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнес Хан.

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Заседанию будет предшествовать встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина с группой министров иностранных дел стран ЕС в формате так называемой "группы друзей Украины". Известно, что свое участие в мероприятии анонсировали около 20 министров иностранных дел стран Евросоюза.

Также украинский вопрос будет в повестке дня заседания Совета ЕС по вопросам внешней политики, которое начнется утром в Брюсселе. Пока неизвестно, будет ли принято конкретное решение о новых санкциях для Крыма, потому что дискуссия еще не завершена. Дипломатические источники утверждают, что такое решение может быть принято на этой неделе, но в рамках саммита ЕС 18-19 декабря.