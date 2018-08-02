"Это не окончание истории": Луценко о решении КДКП вынести выговор Холодницкому

Также генпрокурор опроверг заявления общественных активистов, что якобы у ГПУ есть проект подозрения Холодницкому, но генпрокурор его не подписывает.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не согласен с решением квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров не увольнять Назара Холодницкого с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но уважает его.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге, отвечая на вопрос, почему он не уволил Холодницкого с должности руководителя САП.

Он сказал, что прокурора могут уволить только органы самоуправления, каковым является в среде прокуроров КДКП, а не один человек, и добавил, что ожидал иного решения, но с уважением относится к решению комиссии, которая ограничилась вынесением Холодницкому выговора.

Также он добавил, что выговор Холодницкому - это не окончание истории, поскольку решение КДКП может быть обжаловано в суде по инициативе руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.

Кроме того, он опроверг заявления общественных активистов, якобы у ГПУ есть проект подозрения Холодницкому, но генпрокурор его не подписывает. "В подразделениях ГПУ подозрение Холодницкому не готовилось", - заявил Луценко.

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Как сообщал УНИАН, 30 марта генеральный прокурор Юрий Луценко и директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник обратились в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого с должности руководителя САП.

По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков составлены по фактам, выявленным в ходе уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с ГПУ.

Сам Холодницкий заявлял, что производство против него зарегистрировано по статье Уголовного кодекса о разглашении данных предварительного расследования и принуждении свидетелей к даче показаний.

26 июля КДКП решила не увольнять Холодницкого с должности заместителя генпрокурора - руководителя САП, а ограничиться выговором. Решение может быть обжаловано в административном суде или в Высшем совете правосудия. После заседания КДКП Холодницкий покинул помещение комиссии под возгласы активистов антикоррупционных организаций, которые кричали «Позор!».

27 июля стало известно, что Холодницкий ушел в отпуск до 13 сентября.