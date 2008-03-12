Президент совершает рабочую поездку в Черкасскую область

12 марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществляет рабочую поездку в Черкасскую область.

Как сообщает пресс-служба главы государства, главная цель поездки – участие в открытии Учебного центра подготовки младших специалистов Государственной пограничной службы Украины.

Планируется также, что во время поездки В.ЮЩЕНКО ознакомится с работой Золотоношского филиала ООО СП «Нибулон» и с работами по возрождению Музея Тараса Шевченко Шевченковского национального заповедника.