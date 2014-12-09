В 2015 году аппарат чиновников сократят еще на 10%

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Арсений Яценюк.

"В текущем году мы сократили государственный аппарат на 28 тыс. чиновников. Мы будем идти дальше по пути сокращения государственного сектора и ставим цель на 2015 год еще на 10% (сократить)", - сказал он.

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По словам Яценюка, одновременно планируется увеличение зарплат в государственном секторе, при этом речь идет не только о чиновниках, но и о учителях, врачах и других бюджетниках.