В 2015 году аппарат чиновников сократят еще на 10%
13:50, 09 декабря 2014Политика
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Кабинет министров Украины планирует сократить государственный аппарат на 10% в 2015 году.
В этом году государственный аппарат сократили на 28 тыс. чиновников / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Арсений Яценюк.
"В текущем году мы сократили государственный аппарат на 28 тыс. чиновников. Мы будем идти дальше по пути сокращения государственного сектора и ставим цель на 2015 год еще на 10% (сократить)", - сказал он.
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По словам Яценюка, одновременно планируется увеличение зарплат в государственном секторе, при этом речь идет не только о чиновниках, но и о учителях, врачах и других бюджетниках.
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