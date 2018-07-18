Беларусь предоставила статус беженца экс-министру обороны Ежелю

По данным разведки, Ежель снимает квартиру в Минске.

Республика Беларусь предоставила статус беженца бывшему министру обороны Украины, экс-послу Михаилу Ежелю, подозреваемому в злоупотреблении служебным положением.

Об этом говорится в постановлении Соломенского районного суда Киева от 5 июля, обнародованном 17 июля в Едином государственном реестре судебных решений.

В постановлении сказано, что указом президента Украины от 3 апреля 2013 года Ежель был назначен на должность посла Украины в Республике Беларусь, которую он занимал до 11 мая 2015 года.

8 августа 2014 года Ежелю было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Согласно сообщениям Главного центра обработки специальной информации Госпогранслужбы Украины, с 9 августа 2014 года по настоящее время Ежель в Украину не являлся. Также сказано, что Ежель проигнорировал приказ МИД Украины об отзыве в Украину в связи с окончанием долгосрочной командировки и продолжал пользоваться дипломатическими привилегиями и иммунитетом, хотя должен был вернуть дипломатический паспорт в 10-дневный срок со дня возвращения в Украину.

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В апреле 2016 года Ежель письменно обратился к следователю Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры с ходатайством о закрытии уголовного производства за отсутствием состава преступления, в котором указал свое место жительства: 223035, с. Ратомка, ул. Спортивная, д. 26 А, кв. 55, Минского района Минской области, Беларусь.

При этом справкой Главного управления военной контрразведки от 16 мая 2017 года установлено, что в Беларуси Ежелю "предоставлен статус беженца и, по оперативным данным, он живет с семьей в Минске, где снимает квартиру".

В ходе судебного заседания судья постановил "осуществлять специальное судебное производство в уголовном производстве" в отношении Ежеля.

Как сообщал УНИАН, 22 августа 2016 года Печерский райсуд Киева выдал Главной военной прокуратуре Генпрокуратуры разрешение на осуществление специального досудебного расследования по делу Ежеля, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением.

Ежель подозревается в том, что умышленно, в интересах третьих лиц, в течение 2011-2012 годов выдал четыре отдельных поручения, по которым оплата коммунальных услуг, потребленных субъектами хозяйствования, была осуществлена за счет бюджетных средств без последующей компенсации (субъекты предпринимательской деятельности были задействованы в предоставлении услуги по организации питания личного состава Вооруженных сил Украины). В результате таких действий государству нанесен ущерб на общую сумму около 43 млн грн.

Ежель был объявлен в государственный розыск и приняты меры по его объявлении в международный розыск. Суд дал разрешение на его задержание и доставку в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

9 декабря 2016 года прокурор направил в суд обвинительный акт для осуществления заочного осуждения Ежеля в Соломенском райсуде Киева.

Ежель занимал должность министра обороны с марта 2010 года по февраль 2012 года.