СБУ поддержала скандальный законопроект о цензуре

В СБ подчеркнули, что информационная сфера и киберпространство стали одними из ключевых арен противоборства с РФ в гибридной войне.

Служба безопасности Украины поддерживает необходимость принятия Верховной Радой Украины законопроекта №6688 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере».

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Соответствующее заявление появилось на сайте СБ. В службе указали, что внесение изменений в действующее законодательство в части обеспечения информационной безопасности и кибербезопасности обеспечит внедрение правового механизма блокировки информационного ресурса на основании решения следственного судьи и суда в уголовном производстве. Блокировка возможна по решению СНБО Украины, принятому согласно Закону Украины «О санкциях».

Отмечается, что применение Россией новейших технологий против Украины в ходе гибридной войны превратило информационную сферу и киберпространство в одну из ключевых арен противоборства с агрессором.

Как отметили в СБУ, начиная с 2014 года зафиксированы многочисленные кибератаки на объекты критической информационной инфраструктуры и государственные учреждения. Инициированные спецслужбами РФ кибератаки вызвали временное прекращение энергоснабжения, что создало реальные предпосылки для чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вывели из строя десятки серверов и электронных систем, блокировали систему бюджетных выплат, предоставления банковских и административных услуг.

«Только в течение пяти месяцев 2018 года СБ Украины выявлено и задокументировано использование российскими спецслужбами 181 интернет-ресурса для дестабилизации социально-политической ситуации в нашей стране и манипулирования общественным сознанием граждан. По материалам СБУ эти ресурсы внесены в санкционный список в соответствии с последним решением СНБО Украины», - отмечается в заявлении.

В СБ подчеркивают, что предложенный в проекте закона правовой механизм предоставляет СБУ полномочия принимать меры именно по кибернетической защите объектов критической информационной инфраструктуры и блокировать дальнейшее распространение компьютерных вирусов на территории страны.

«Предусмотренное проектом Закона, унормированное ведение открытого в общем доступе Единого реестра исполнения судебных решений и применения санкций в сфере телекоммуникаций, наличие прозрачной процедуры принятия процессуальных решений о временном блокировании доступа к информационным ресурсам (сервисам) обеспечит демократический гражданский контроль над действиями СБУ для укрепления национальной безопасности Украины», - указали в службе.

Отмечается, что согласно Закону Украины «О национальной безопасности Украины», деятельность СБУ будет контролировать и парламент.

Напомним, 4 июля Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту принять в первом чтении проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере" (№6688).

Положения документа существенно расширяют возможности правоохранительных органов по блокированию интернет-ресурсов.

Как сообщал УНИАН, законопроект №6688 вносился в повестку дня сессии парламента в июле 2017 года, но тогда депутатам не хватило голосов для этого. 21 июня 2018 года законопроект №6688 было успешно внесен в повестку дня Верховной Рады для рассмотрения на текущей сессии.

Обсуждая законопроект №6688 25 июня представители интернет-сообщества Украины заявили, что принятие такого закона повлечет ряд негативных последствий, которые существенно ударят по уровню свободы в интернете, а также станут основанием для монополизации рынка предоставления услуг доступа к Всемирной сети.