Экс-нардеп о русском: язык противника надо знать еще лучше (видео)

По словам Червоненко, изучение государственного языка является вопросом нацбезопасности.

Языки не являются предметом политических разборов и пиара партий.

Об этом заявил экс-министр транспорта и связи Евгений Червоненко в эфире политического ток-шоу на телеканале NewsOne.

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"Государственный язык должны изучать. Точка. Почему? Это вопрос национальной безопасности, службы в армии, чего угодно. Понимаете, языки дают огромные бонусы и конкурентность в общении. Это не предмет политических разборов, пиара, это метод коммуникаций. Глубокая ошибка, что как-то выделено пишется об английском языке, который, безусловно, знают все культурные люди, и не пишется, что надо изучать русский", - сказал он.

Червоненко также отметил, что язык противника нужно знать лучше.

"Мы не думаем о том, что любая война закончится. Не надо недооценивать русский язык как язык международного общения. Всегда язык противника надо знать лучше", - отметил он.

Ранее в общежитии Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенка-Карого разгорелся скандал из-за украинского языка. Одна из студенток пожаловалась, что все объявления в общежитии на русском языке, на что работница общежития отреагировала очень резко и принялась унижать девушку.