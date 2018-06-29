Денисова сообщит в Совет Европы, ОБСЕ и ООН о недопуске к украинским политзаключенным

Денисова также проинформирует о нарушениях послов стран «нормандского формата», ЕС и США.

В ближайшее время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова планирует проинформировать комиссара Совета Европы по правам человека, Организацию Объединенных Наций и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе о недопуске ее к украинским политзаключенным в Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на пресс-конференции в Москве.

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«Мои действия теперь. Я проинформирую послов стран «нормандского формата», ЕС и США о нарушениях РФ международных конвенций, моего мандата как омбудсмена, договоренностей президентов. В ближайшее время я посещу Страсбург, чтобы проинформировать комиссара Совета Европы по правам человека о недопуске ко всем украинским заложникам. Я буду призывать ее (Дуню Миятович - УНИАН) посетить украинцев в тюрьмах РФ. Также я донесу эту информацию до соответствующих миссий ООН и ОБСЕ», - заявила Денисова.

Она также подчеркнула, что Украина продолжает ожидать ответ от РФ на предложение разблокировать процесс освобождения заложников и политзаключенных.

«Это можно сделать очень быстро, была бы на это политическая воля», - сказала омбудсмен.

Как сообщал УНИАН, по словам Людмилы Денисовой, Российская Федерация скрывает истинное состояние здоровья незаконно удерживаемых граждан Украины.