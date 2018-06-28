ЕСПЧ объединил иски Украины против России по Донбассу и Крыму

"С сегодняшнего дня россияне не смогут играть в игру "тут я играю - тут не играю", - заявил заместитель министра юстиции.

Европейский суд по правам человека объединил иски Украины о нарушениях Россией Европейской Конвенции по правам человека (ЕКПЧ) в два больших производства - по Крыму и Донбассу. Об этом сообщил уполномоченный по делам ЕСПЧ, заместитель министра юстиции Иван Лещина.

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По его словам, теперь вместо пяти дел Украины против РФ осталось три. При этом исковое заявление о вывозе детей с Донбасса в Россию остается в самостоятельном производстве.

"С сегодняшнего дня россияне не смогут играть в игру "тут я играю - тут не играю - тут я рыбу заворачивал", то есть "давайте это дело рассмотрим, это остановим, а те все тоже приостановлены до рассмотрения этих двух". У меня нет никаких сомнений, что они придумают что-то новое, но и мы не спим", - отметил замминистра.

Как сообщал УНИАН, ранее ЕСПЧ назвал Сенцова гражданином Украины.