Нардеп наглядно объяснил, почему уже через 5 лет Украина может стать членом НАТО (видео)

Нардеп также продемонстрировал документы, в которых указано, что принятый накануне закон "О национальной безопасности" соответствует всем стандартам НАТО.

Принятый Верховной Радой закон о национальной безопасности открывает Украине путь в НАТО и через пять лет наша страна может стать членом Альянса.

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Как передает ТСН, об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил народный депутат от "БПП", секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

Депутат отметил, что в принятом законе учтены все замечания и предложения западных партнеров, поэтому президент Петр Порошенко на предстоящем саммите НАТО 11-12 июля будет иметь все основания заявлять, что Украина реформировала сектор обороны и безопасности по стандартам Альянса.

"Это создает дипломатически-правовые позиции для Украины получить план действий относительно вступления в НАТО. Что такое план действий? Это четкий перечень пунктов, которые нужно выполнить Украине, после чего у Украины появляется переговорная позиция просить, требовать, настаивать взять Украину в НАТО", - сказал Иван Винник.

"В среднесрочной перспективе, до 5 лет, я считаю, что Украина приобретет членство в НАТО", - добавил депутат.

Также Винник продемонстрировал документы, в которых указано, что принятый закон "О национальной безопасности" соответствует всем стандартам НАТО.