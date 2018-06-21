«Видродження» требует от председателя ВР, руководителей СБУ и МВД расследовать события в Харькове – Бондарь

Во время выступления с парламентской трибуны Виктор Бондарь заявил, что на протяжении последних дней продолжаются действия, направленные на создание управленческого хаоса в городе Харьков.

Сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження» Виктор Бондарь передал спикеру парламента обращение с подписями народных депутатов к руководству Верховной Рады, а также главам СБУ и МВД с требованием расследовать вчерашние события в Харьковском горсовете.

Во время выступления с парламентской трибуны Виктор Бондарь заявил, что в последние дни продолжаются действия, направленные на создание управленческого хаоса в городе Харьков.

«Мы вынуждены заявить, что в последние дни СБУ одновременно, синхронно начала вызывать всех руководителей коммунальных предприятий города Харькова, заведующих структурных подразделений этих объектов и проводить многочасовые допросы в поисках неизвестно чего. Апогеем этих действий стал штурм Харьковского городского совета. Молодчики с битами, в балаклавах, не представляясь, разгромили горсовет, препятствовали проведению сессии. В это время СБУ, МВД делали вид, что ничего не происходит», – отметил Виктор Бондарь.

Он добавил, что по результатам событий в Харьковском городском совете до сих пор никто не задержан, а лица, штурмовавшие горсовет, не установлены.

«Вопрос: кто это организовывает? По нашим данным, которые мы получили изнутри правоохранительных органов, это организуют сами руководители СБУ, в частности, лично начальник управления СБУ в Харьковской области. Нам известно, что он получал команды из Киева. Сейчас мы пытаемся выяснить, откуда: от руководства СБУ или из Администрации Президента. Цель - на примере Харькова показать, как будет с другими мэрами, если они не начнут слушаться одной политической силы, которая может стать главной диктаторской силой Украины», – отметил сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження».

Он обратился к председателю Верховной Рады и руководителям правоохранительных органов с требованием провести всестороннее расследование этих событий.

«Мы обращаемся к спикеру, к руководителям правоохранительных органов для того, чтобы провести служебное расследование и дать правовую оценку действиям руководителя СБУ Харьковской области, руководству полиции Харьковской области, которые не приняли мер по предотвращению этих событий. Ми также требуем задержать участников. И второе: перестаньте мешать работать городу, перестаньте «кошмарить» коммунальные предприятия! Вы хотите в городе Харьков создать коммунальный коллапс. Это у вас не получится! Команда крепкая, и она будет работать. Никто не даст этого делать», – заявил Виктор Бондарь.