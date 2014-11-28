Портнов восьмой раз выиграл суд у Генпрокуратуры

Об этом изданию «Закон и Бизнес» рассказал представитель Портнова в суде адвокат Станислав Никитин.

«Суд постановил, что Андрей Портнов не был причастен к хищению бюджетных средств и тем более выводу их за границу, а информацию об этом признал полностью недостоверной, - сообщил адвокат. - Суд обязал ГПУ публично опровергнуть эту информацию в средствах массовой информации и написать письмо в Евросоюз о том, что в марте 2014 года Генеральная прокуратура предоставила Евросоюзу недостоверную информацию о Портнове».

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Никитин также напомнил, что это восьмое из восьми решение суда, которым действия генеральной прокуратуры Украины в отношении Портнова признали противоправными и незаконными, обязав опровергнуть недостоверную информацию.

«Шесть решений первой инстанции и два решения апелляционных судов, - пояснил он. - Кроме того, это уже второе решение суда, касающееся европейских санкций в отношении Портнова. Сегодня суд фактически установил, что ГПУ сфальсифицировала информацию о Портнове, на основании которой в отношении него были введены международные санкции».

Адвокат также предположил, что в будущем все виновные в этих действиях могут быть привлечены к уголовной ответственности.