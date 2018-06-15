Сейм Польши призвал Россию освободить украинских политзаключенных

Польские парламентарии присоединились к требованиям демократического мира освободить украинских пленников.

Сейм (нижняя палата парламента) Польши призвал Россию освободить украинских политзаключенных, в том числе незаконно осужденных Олега Сенцова и Александра Кольченко.

Об этом в Facebook сообщает Посольство Украины в Польше.

"Польский Сейм принял постановление, в котором призвал РФ освободить украинских политзаключенных, в том числе режиссера Сенцова и крымского активиста Кольченко. В документе отмечается, что этого ожидают миллионы людей демократического мира", - заявили дипломаты.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter поблагодарил польский Сейм. "Искренне благодарен Сейму Республики Польша за принятие постановления с призывом к России освободить украинских политзаключенных, в т.ч. освободить Сенцова. Благодаря таким партнерам, как Польша, мы сильны и солидарны в защите ценностей и жизней невинных людей", - подчеркнул Климкин.

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Как сообщал УНИАН, Сенцова и Кольченко задержали российские спецслужбы в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая Сенцов, который содержится в колонии города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ РФ), объявил бессрочную голодовку, единственным требованием которого он назвал освобождение всех украинских политзаключенных Кремля.

Кольченко отбывает наказание в исправительной колонии № 6 в Копейске (Челябинская область РФ).