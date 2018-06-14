Ничем не прикрытый цинизм: режиссер Куров объяснил, почему Кремль не боится огласки в деле Сенцова

Российский режиссер, снявший документальный фильм о суде над Сенцовым, рассказал, что работать над съемками ему никто не мешал.

Российская власть не боится огласки в деле политзаключенного украинца Олега Сенцова, потому что сделала этот политический процесс показательным.

Читайте такжеСенцов в тюрьме приобщается к работе над спектаклем и экранизацией своей пьесы – кинопродюсер

Такое мнение в интервью журналу «Новое время» высказал российский режиссер-документалист Аскольд Куров, который снял документальный фильм о преступном судебном процессе над Сенцовым.

По словам Курова, его благодарят за фильм, поскольку он проливает свет на то, как цинично и жестоко может работать правосудие в России. При этом, работать над фильмом Курову в РФ не мешали.

«У меня в работе никаких препятствий не было, ни во время съемок фильма, ни после того, как его премьера состоялась на Берлинском кинофестивале. При этом ни один фестиваль в России не решился включить его в программу, кроме фестиваля Артдокфест, где на показе был аншлаг», - отметил он.

«Я часто думаю, почему меня не преследуют, почему разрешили снимать этот фильм. Мне кажется, поскольку это показательный политический процесс, то российские власти готовы к тому, что фильм продемонстрирует ничем не прикрытый цинизм и наглость, с которой дело было состряпано. Это такой посыл. Да, мы обнаглели, да, мы можем посадить любого. Помните об этом», - заключил режиссер.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова сотрудники ФСБ РФ задержали в Крыму весной 2014 года. Его этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

14 мая он начал голодовку с требованием к Кремлю освободить всех украинских политзаключенных. 6 июня адвокат Ольга Динзе, которая представляла интересы Сенцова на стадии судебного процесса в России, заявила о том, что режиссер готов к смерти и будет отказываться от принудительного кормления. По ее словам, Сенцов находится на грани и состояние его здоровья стремительно ухудшается.

Аскольд Куров встретился с голодающим в российской колонии Олегом Сенцовым 4 июня. Читайте полное интервью Курова в свежем выпуске еженедельника "Новое время" (14 июня 2018 №22).