Сейм Польши поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС

Все парламентские клубы поддержали ратификацию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, передает "Польское радио".

Как отметил председатель Комитета по международным делам Роберт Тишкевич, единодушие польских политиков в этом вопросе свидетельствует о том, что украинский вопрос находится на уровне польского государственного интереса.

Все парламентские клубы согласились поддержать проект, в котором польский Сейм выражает согласие на осуществление президентом Польши ратификации Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной.

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Как отметил Тишкевич, "единодушная ратификация - это знак нашего глубокого убеждения, что ассоциационное соглашение является решающим шагом на пути к полной интеграции Украины в европейские структуры ...".

Сообщается, что голосование за правительственный проект закона о ратификации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной состоится в пятницу, 28 ноября.