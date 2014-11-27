Сейм Польши поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС
В среду в польском Сейме прошли дебаты над правительственным проектом закона о ратификации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.
Все парламентские клубы поддержали ратификацию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, передает "Польское радио".
Как отметил председатель Комитета по международным делам Роберт Тишкевич, единодушие польских политиков в этом вопросе свидетельствует о том, что украинский вопрос находится на уровне польского государственного интереса.
Все парламентские клубы согласились поддержать проект, в котором польский Сейм выражает согласие на осуществление президентом Польши ратификации Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной.
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Как отметил Тишкевич, "единодушная ратификация - это знак нашего глубокого убеждения, что ассоциационное соглашение является решающим шагом на пути к полной интеграции Украины в европейские структуры ...".
Сообщается, что голосование за правительственный проект закона о ратификации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной состоится в пятницу, 28 ноября.