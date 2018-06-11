Полторак пообещал Молдове украинскую помощь в возвращении Приднестровья

Министр обороны Молдовы, в свою очередь, заверил, что Украина всегда может рассчитывать на поддержку Кишинева.

Министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак подчеркивает, что Украина будет помогать Молдове в восстановлении территориальной целостности.

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Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, об этом Полторак заявил в Одессе во время встречи с министром обороны Молдовы Еудженом Стурзой.

"Украина придерживается четкой позиции, которая основана на принципах уважения территориальной целостности и суверенитета Республики Молдова. Приднестровье является неотъемлемой частью Молдовы", - отметил министр обороны Украины.

"Мы будем делать все возможное, чтобы помочь в восстановлении территориальной целостности Молдовы и поддержать ее в дальнейшем. Мы поддерживаем общий военно-политический курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию и будем на взаимовыгодной основе развивать наши вооруженные силы по стандартам НАТО. Такой подход дружбы, взаимопонимания и поддержки всегда будет в основе украинско-молдавских отношений в сфере обороны", - отметил Полторак.

В свою очередь Стурза заверил, что Украина всегда может рассчитывать на поддержку Молдовы.

"Молдова, как никто другой, понимает, с чем пришлось столкнуться Украине, и выступает за скорейшее разрешение кризиса, сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку, так же, как Молдова всегда знает, что Украина поддерживает нас", - сказал Стурза.

Как сообщал УНИАН, Россия оккупировала часть Молдовы 25 лет назад.

12 апреля премьер-министр Республики Молдова Павел Филип заявил о возможности проведения переговоров с украинскими властями о выводе российских войск из Приднестровья через коридор на территории Украины.

17 апреля Специальный представитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Крыжановский отметил, что Украина готова предоставить территорию для вывода российских войск из Приднестровья, но Российская Федерация не демонстрирует готовности их выводить.