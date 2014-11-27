Сегодня боевики более дюжины раз обстреляли украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Основные события первой половины дня происходили на Луганском, Донецком и Дебальцевском плацдармах. Боевики совершили 13 безрезультативных попыток огневого поражения наших позиций», - говорится в сообщении.

«На Луганщине артиллерийско-минометные обстрелы с территории, подконтрольной боевикам, велись в направлении населенных пунктов Артема, Трехизбенка», - сообщает пресс-центр АТО.

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Также отмечается, что «вблизи Дебальцево обстреляны Никишино, Артемово, Орлово-Ивановка».

«Неприятно удивили боевиков наши «киборги», которые охраняют подступы и стратегические объекты в районе аэропорта «Донецк». Несмотря на попытки предателей и трусов из самопровозглашенных республик в очередной раз побряцать оружием, позиции наших войск в районе поселка Пески и аэропорта остались непоколебимыми. Враг отступил», - подчеркнули в штабе АТО.