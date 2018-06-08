Ляшко женился: СМИ узнали подробности бракосочетания нардепа

Главный радикал расписывался в присутствии самых близких друзей. Невеста была в красных мокасинах.

2 июня лидер "Радикальной партии" попрощался с холостяцкой жизнью. 45-летний Олег Ляшко женился на Росите Сайранен, с которой до этого жил 20 лет в гражданском браке.

Бракосочетание проходило в Печерском ЗАГСе Киева. "Все было быстро и в кругу самых близких", - рассказали "Стране" в окружении главного радикала.

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Самыми близкими оказались народные депутаты-соратники и друзья Ляшко: его правая рука - Андрей Лозовой и товарищ Сергей Скуратовский с женой. Также на росписи присутствовала Владислава Горбенко, дочь Ляшко и ее молодой человек Роман.

Интересно, что невеста была в красном платье и не на каблуках, а в мокасинах.

Несмотря на то, что Олег Ляшко очень любит вечеринки и праздники, в день свадьбы масштабного гулянья не было. Он ограничился ужином во дворе своего особняка в Козине, а уже утром пел Росите песни.

Как сообщал УНИАН, сделал предложение своей любимой Ляшко 8 апреля, после 20 лет отношений. "20 лет я думал, стоит ли это делать. Я хотел бы еще 20 лет подумать, но Росита не дала. Поставила ультиматум: или идем, или думай с другой. А нам другой не надо, нам нужна лучшая", - сказал нардеп.