Для России «важно», чтобы на территории Украины не появились системы ПРО – Путин

Также президент РФ утверждает, что ситуацию в Украине осложняет законодательная норма об обучении в школах на государственном языке.

Для России «важно», чтобы на территории Украины не появились системы противоракетной обороны (ПРО).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом президент РФ Владимир Путин сказал в интервью австрийскому телеканалу ORF в преддверии визита в Австрию.

«Что касается нейтрального статуса, то это вопросы, которые должен определить сам украинский народ и украинское руководство. Для нас, для России, это важно с той точки зрения, чтобы на территории Украины не появились какие-нибудь военные объекты, которые угрожали бы нашей безопасности. Например, новые комплексы противоракетной обороны, которые бы старались купировать наш ядерный потенциал. Да, для нас это важно, я не скрываю. Но в конечном итоге это выбор самого украинского народа и легитимно избранных органов власти», - отметил Путин.

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При этом, размышляя о «нейтральном статусе» Украины, президент РФ заявил, что «это одна из проблем, но не единственная».

«Я уже говорил об ограничениях в сфере использования родных языков для национальных меньшинств. Принят же закон о языке в Украине, который критиковался, в том числе и в Европе, но он действует. И в значительной степени это осложняет ситуацию в Украине», - сказал Путин.

По его словам, мало кто знает, но идеологи украинской независимости, украинские националисты ещё в XIX веке говорили о необходимости формирования самостоятельного, независимого от России Украинского государства.

«Но многие из них говорили о необходимости сохранения очень хороших отношений с Россией, говорили о необходимости формирования независимого Украинского государства на федеративных принципах и так далее. Уже тогда. А сегодня, на мой взгляд, это один из вопросов, который является наиболее острым внутри самой Украины. Но это делается, конечно, самой Украиной», - сказал Путин.

Напомним, что министр обороны Степан Полторак ранее сообщал, что Россия на границе с Украиной сосредоточила войско численностью более 77 тыс. человек. Он отметил, что на Донбассе численность двух «армейских корпусов» поддерживаемых Россией боевиков составляет почти 40 тыс. людей. По мнению Полторака, эти «корпуса» являются «неотъемлемой частью Южного военного округа Вооруженных сил России».

Также сообщалось, что Россия передала боевикам на Донбассе захваченное в Крыму оружие.

Как сообщал УНИАН, Путин сравнил российское вторжение на Донбасс с войной в Чечне.