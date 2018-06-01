В Херсоне суд оставил под стражей руководителя РИА "Новости Украина" Вышинского

Суд отказал стороне защиты в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения Вышинскому.

Апелляционный суд Херсонской области оставил без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в государственной измене руководителю РИА «Новости Украина» Кириллу Вышинскому.

Как передает корреспондент УНИАН, суд отказал стороне защиты в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения Вышинскому и оставил решение Херсонского городского суда от 17 мая без изменений.

Также во время заседания подозреваемый заявил, что отказывается от украинского гражданства.

«Я обращаюсь к президенту Порошенко, которого знаю лично и с которым мы сделали несколько добрых дел. Я заявляю о выходе из украинского гражданства, с этой минуты считаю себя только гражданином России. Я обращаюсь к президенту Путину с просьбой о предоставлении мне правовой защиты и принятии мер для моего освобождения», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Служба безопасности Украины провела следственные действия в офисе РИА «Новости Украина» в Киеве. В тот же день был задержан руководитель РИА «Новости Украина» Вышинский, ему объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

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Установлено, что Вышинский весной 2014 года в Крыму выпускал антиукраинские материалы и получил от президента РФ Владимира Путина медаль «За возвращение Крыма». По возвращении из Крыма в 2014 году Вышинский с участием еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

По данным СБУ, он изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и ежемесячно получал за это из России 53 тыс. евро. Позже в СБУ уточнили, что 53 тыс. евро на осуществление подрывной деятельности - это лишь доказанная сумма. По оперативным данным СБУ, финансирование достигало более 100 тыс. евро ежемесячно.

17 мая Херсонский городской суд избрал для Вышинского меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. На суде Вышинский признал, что имеет двойное гражданство - украинское и российское.