Штат Миссури признал Голодомор геноцидом против украинцев

Губернатор штата Миссури объявил 2018 год годом памяти об украинском геноциде.

Губернатор штата Миссури Эрик Гретенс заявил о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом Посольство Украины в США сообщает на своей странице в Facebook.

"Штат Миссури присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 гг. геноцидом против украинского народа", - говорится в сообщении.

"Губернатор штата Эрик Гретенс издал соответствующую прокламацию", - сообщили украинские дипломаты.

"Спасибо народу США за солидарность и поддержку Украины в восстановлении исторической справедливости в память о миллионах жертв, умерших от произвола режима Сталина", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день Голодомор признан геноцидом в 11-ти американских штатах.

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Также посольство опубликовало копию прокламации губернатора. В ней сказано, что в рамках глобальной акции "Украина помнит - мир признает" важно, чтобы "Украинский геноцид - Голодомор 1932-33 годов официально был признан мировым сообществом как трагическое и мерзкое преступление против человечности для того, чтобы предотвратить возникновение подобных трагедий в будущем".

"По этой причине Эрик Р. Гретенс, губернатор штата Миссури, этим документом провозглашаю 2018-й годом памяти украинского геноцида", - говорится в прокламации.

Как сообщал УНИАН, ранее Голодомор в Украине геноцидом признали в 10 штатах США: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне, Пенсильвании и Канзасе.

7 февраля посол Украины в США Валерий Чалый призвал Палату представителей США на текущей сессии Конгресса признать Голодомор 1932-33 годов актом геноцида украинского народа.