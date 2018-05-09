Еще один штат США признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа

Канзас стал 10 штатом США, который признал Голодомор геноцидом.

Американский штат Канзас стал 10 штатом, который признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

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Об этом Посольство Украины в США сообщает на своей странице в Facebook.

«Еще один штат США признал Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом украинского народа. Прокламацию, которая провозглашает 2018 годом памяти жертв этой трагедии в Канзасе, подписал губернатор штата Джефф Кольер», - сказано в сообщении.

Отмечается, что благодаря совместным усилиям украинских дипломатов в США и американских украинцев Канзас стал 10 штатом, признавшим Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

Как сообщал УНИАН, ранее Голодомор в Украине геноцидом признали в девяти штатах США: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне и Пенсильвании.