Сегодня утром в Песках погиб боец батальона ОУН

Об этом сообщили УНИАН в Проводе Организации украинских националистов.

В ОУН выразили соболезнования семье и близким погибшего.

Читайте такжеБоевики наращивают интенсивность обстрелов - СНБОРанее сегодня заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой сообщил на брифинге в Киеве, что данных о потерях среди украинских военных за прошедшие сутки не поступало.