Сегодня утром в Песках погиб боец батальона ОУН

14:40, 23 ноября 2014
Политика
28

Сегодня утром во время артиллерийского обстрела села Пески под Донецком погиб боец батальона ОУН Андрей Юргана, позывной «Давид».

В результате обстрела погиб боец ОУН

Об этом сообщили УНИАН в Проводе Организации украинских националистов.

В ОУН выразили соболезнования семье и близким погибшего.

Читайте такжеБоевики наращивают интенсивность обстрелов - СНБОРанее сегодня заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой сообщил на брифинге в Киеве, что данных о потерях среди украинских военных за прошедшие сутки не поступало.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter