Сегодня утром в Песках погиб боец батальона ОУН
14:40, 23 ноября 2014Политика
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Сегодня утром во время артиллерийского обстрела села Пески под Донецком погиб боец батальона ОУН Андрей Юргана, позывной «Давид».
В результате обстрела погиб боец ОУН / ТСН
Об этом сообщили УНИАН в Проводе Организации украинских националистов.
В ОУН выразили соболезнования семье и близким погибшего.
Читайте такжеБоевики наращивают интенсивность обстрелов - СНБОРанее сегодня заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой сообщил на брифинге в Киеве, что данных о потерях среди украинских военных за прошедшие сутки не поступало.
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