Украина в четырех областях усилила охрану границы с ЕС

Для охраны границы на западное направление дополнительно направляют 300 военных

С 11 мая в рамках проведения совместной специальной пограничной операции «Граница-2018» к усилению охраны государственной границы привлекаются более 300 военнослужащих Национальной академии Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается на сайте Госпогранслужбы, курсанты усилят участки границы со странами Европейского Союза в пределах Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей.

«В рамках стажировки офицеры и курсанты Национальной академии Госпогранслужбы смогут на практике воплощать полученные знания и навыки и одновременно повысить защищенность государственной границы. В течение нескольких дней они ознакомятся с особенностями прохождения границы и спецификой охраны госграницы на речной, горной и равнинной участках», - сказано в сообщении.

Уже после этого курсанты академии будут полноценно нести службу в составе смен пограничных нарядов, добавили в Госпогранслужбе.

Согласно сообщению, сейчас продолжается основной этап совместной специальной пограничной операции «Граница-2018». В ней также участвуют территориальные подразделения взаимодействующих структур, радиотехнические части Воздушных сил Вооруженных сил Украины, ресурсы пограничных ведомств сопредельных государств и международных организаций, среди которых европейское агентство FRONTEX, миссия EUBAM, Interpol, Europol, атташе по правоохранительным вопросам и офицеры связи дипучреждений иностранных государств в Украине.

Читайте такжеПроект "Стена" в Харьковской области почти закончен - глава Госпогранслужбы

Во время проведения операции предусматриваются внезапные действия резервов Государственной пограничной службы на наиболее активных участках границы и в пунктах пропуска, повышение плотности охраны госграницы и применение совместных межведомственных групп на путях движения правонарушителей и в пунктах пропуска, говорится в сообщении.

«На сегодняшний день в рамках операции «Граница-2018» уже задержаны 50 нелегальных мигрантов, еще 240 потенциальных «вечных путешественников» не пропустили в Украину, задержаны более 400 нарушителей государственной границы и пограничного режима. Кроме того, обнаружено и изъято почти 20 единиц оружия, более 4 килограмма наркотических средств и более 270 тысяч пачек табачных изделий», - отметили в Госпогранслужбе.

Как сообщал УНИАН, совместная специальная пограничная операция «Граница-2018» началась 10 апреля и продлится до конца ноября.