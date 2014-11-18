Львовский облсовет просит вне очереди переаттестовать местный "Беркут"

Как передает корреспондент УНИАН, за данное обращение сегодня во время сессии Львовского областного совета проголосовал 71 депутат.

Депутат Львовского облсовета Александр Ганущин заявил на сессии, что предварительную аттестацию батальона провели тайно, в то же время СМИ сообщают о причастных должностных лиц бывшего "Беркута" к зверствам, совершенным на Майдане.

«Потихоньку в апреле МВД провела аттестацию всего состава "Беркута", в том числе и львовского. В том числе и тех, кто подпадает под определение "звери в погонах". Уже некоторые из них кстати, в розыске. С того времени, по крайней мере во Львове, общественные активисты ставили вопрос "ребром" перед областной милицией и она была вынуждена писать наверх о повторную переаттестацию. Теперь у Авакова этого просит и Львовский областной совет. Надеюсь на быстрые решения МВД по этому поводу и на то, что в состав комиссии по переаттестации будут включены общественные активисты”, - отметил Ганущин.

В своем обращении к руководителю МВД депутаты областного совета отмечают, что переаттестация бойцов львовского спецподразделения «Беркут» была проведена «без привлечения общественных активистов в роли наблюдателей».

Читайте такжеБойцы ликвидированного спецподразделения "Беркут" принимают участие в АТО на Донбассе - Пашинский«В роли консультантов членов комиссии были лица, которые непосредственно причастны к бойне на Майдане, что вызывает сомнения в надлежащем проведении аттестации. Главным критерием успешной переаттестации после революционного Майдана был общий страх руководства и подчиненных за совершенные против майдановцев преступления и совместные же попытки их скрыть. Сейчас происходит переназначение сотрудников спецподразделения, которое завершится через две недели. Начальник ГУ МВД Украины во Львовской области в начале октября направил письмо министру внутренних дел с ходатайством о назначении и проведении внеочередной переаттестации работников бывшего «Беркута». Однако реакции из министерства до сих пор нет. Если ее не будет в течение двух недель, всех работников специального батальона милиции ГУ МВД во Львовской области переведут в созданный подраздел. Таким образом руководство Министерства внутренних дел Украины засвидетельствует свое нежелание раскрыть преступления, которые совершили бойцы «Беркута» на Майдане», - говорится в принятом обращении депутатов.

Депутаты просят Авакова безотлагательно назначить проведение внеочередной аттестации и поручить включить в состав комиссии по аттестации представителей общественности.