Надя – «принцесса-воин»: действительно ли стоит бояться «агента Кремля» Савченко (видео)

Почему СБУ обвиняет Надю в том, что она – агент Кремля? Кто и как мог ее завербовать? Заглянем в историю, как она связалась с Рубаном и кто помогал Савченко пробираться в оккупированный Донецк.

Она так работала для народа, что тот аж обалдел, услышав, что Надя – еще и «принцесса-камикадзе». Но в остальном – украинский эксклюзив. Ведь не часто бывает, чтобы российская тюрьма стала взлетной полосой в карьере украинского депутата. И кто бы мог подумать, что это на себе ощутит и наша Надька.

Об этом смотрите в сюжете «Украинских сенсаций».

Отправлялась в АТО простой Надюхою, а вернулась – Надеждой всей страны. Но сейчас Герой Украины проходит по делу кровавого теракта. Вся биография Надежды Савченко – словно находка для спецслужб. Именно там скрыто то, что помогает ей не бояться.

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Почему СБУ обвиняют Надю в том, что она – агент Кремля? Кто и как мог ее завербовать? Заглянем в историю, как она связалась с Рубаном и кто помогал Савченко пробираться в оккупированный Донецк. И неужели Надежда хотела совершить взрыв из-за неразделенной парламентское любовь?

Ее обзывают «человеком Медведчука», а в казармах шепотом пересказывают историю попадания Надьки в Россию.

По мнению политтехнологов, в предвыборную кампанию таких кандидатов, как Савченко, Москва может «зашивать» нужны ей месседжи. Или наоборот – сделать из Нади «придворного шута».

Как бы не разворачивались события вокруг Надежды, вывод для всех украинцев должно быть важный. Кто бы там и что не говорил (будущий президент или будущий нардеп), время безжалостно демонстрирует, что сегодня необходимо внимательно относиться к любым героям, ежесекундно думая, считаю ли так я, или за меня думает кто-то другой.