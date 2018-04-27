Яценюк об изменениях в Конституцию: парламент - не подразделение АП

Новый президент, подчеркнул Яценюк, должен быть подотчетен народу и институтам, избранным народом.

Президент должен иметь четкую сферу ответственности, чтобы он осознавал: парламент - это не подразделение Администрации Президента, а Кабинет Министров - не ее хозяйственное управление.

Об этом сказал лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в интервью журналу «Фокус».

«Выступаю за то, чтобы в стране был президент Украины как глава государства, гарант украинской Конституции и национальный арбитр, избранный на прямых национальных выборах», - подчеркнул Яценюк.

«Считаю, что не может от одного человека зависеть судьба целого государства. Я не знаю ни одной демократии, где так есть. Знаю Российскую Федерацию, где от одного Путина и от его ближайшего окружения зависит судьба многомиллионной страны. Знаю еще Ким Чен Ына в Северной Корее и т. д. Мы куда идем?», - сказал Арсений Яценюк.

Новый президент, подчеркнул он, должен быть подотчетен народу и институтам, избранным народом: «Чтобы новый глава государства не тяготел к авторитаризму, а выполнял исключительно то, для чего его избрали, чтобы хорошо понимал, что нарушение закона и Конституции заканчивается импичментом. Чтобы осознавал: парламент - это не подразделение Администрации Президента, а Кабинет Министров - не ее хозяйственное управление. И что слово и решение президента имеет огромное значение».

«В действующей Конституции есть юридический недостаток. Она была изнасилована решением Конституционного Суда имени Януковича. Прецедент уже был. К власти может прийти авторитарный президент и сказать: теперь у нас - президентская республика, я буду царем», - подчеркнул лидер «Народного фронта».

По словам Арсения Яценюка, он выступает против парламентской республики: «Выступаю за то, чтобы в стране был президент Украины как глава государства, гарант украинской Конституции и национальный арбитр, избранный на прямых общенациональных выборах. Но этот президент должен иметь четкую сферу ответственности. В первую очередь это ответ на сегодняшний вызов Украине - национальная безопасность, оборона и восстановление территориальной целостности государства. То есть армия, внешняя политика и силы безопасности. Все».

Он подчеркнул, что «глава государства не должен заниматься госкомпаниями, энергетикой, антимонопольным законодательством и т. п»: «Потому что тогда возникает вопрос: а зачем правительство?».

В то же время, по мнению лидера «Народного фронта», президент должен выступать арбитром: «Главе государства необходимые полномочия относительно внесения резолюции о недоверии Кабинету Министров на конституционных основаниях. Также - полномочия по роспуску парламента, но тоже исключительно на конституционных основаниях, а не с политической мотивацией. К тому же у президента должно быть право вето на те законы, которые не отвечают Конституции и законодательным актам. И полная независимость судов».