Климкин рассказал о "настоящем украинском празднике" в Торонто на встрече "Большой семерки"

Павел Климкин поблагодарил главу Министерства иностранных дел Канады за искреннюю беседу и дружескую атмосферу.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи с главами внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки» (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) в Торонто (Канада) обсудил вопросы Крыма, Донбасса и освобождения заложников.

Об этом Климкин сообщил на своей странице в Facebook.

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«Глубоко благодарен Христе Фриланд за искреннюю беседу и дружескую атмосферу во время встречи с министрами иностранных дел стран «Большой семерки». Было ощущение, что Украина является частью этого сообщества, и стоящие перед нами сегодня вызовы являются вызовами нашим общим ценностям», - отметил он.

«Говорили обо всем: от оккупированных Крыма и Донбасса до украинских заложников, которых незаконно удерживает РФ», - отметил Климкин.

Министр добавил, что Фриланд устроила «настоящий украинский праздник в своей светлице». «Особенно тронуло, что ее дети приготовили все сами, разумеется, что коллегам и друзьям из G7 наши украинские блюда пришлись по вкусу», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, с 22 по 24 апреля в Торонто (Канада) проходит встреча глав внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки». Во время встречи министры выступили за продолжение санкционной политики в отношении России.

Украина впервые с 1994 года приглашена к участию в отдельной сессии заседания глав МИД G7 для обсуждения вопросов, касающихся безопасности и поддержки реформ.