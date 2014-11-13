Глава Ривненской ОГА "свободовец" Рыбачок подал в отставку

Председатель Ривненской областной государственной администрации Сергей Рыбачок написал заявление об отставке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня он сообщил журналистам.

Вместе с Рыбачком, который является выдвиженцем ВО «Свобода», заявления на увольнение написали семь председателей районных администраций, которые являются представителями этой политической силы.

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«Мы обеспечили выполнение бюджета, обеспечили соблюдение социальных гарантий населению, стабильную работу агропромышленного комплекса. То количество звонков, которое сегодня я получаю в поддержку, свидетельствует о том, что в целом община одобрительно оценивает результаты нашей работы», - сказал Рыбачок.

Он отметил, что команда «свободовцев» имеет планы на следующие местные выборы.

«Я думаю, что когда мы на следующих местных выборах предложим общине свое виденье дальнейшего развития Ривненской области, община будет иметь возможность выбрать те приоритеты, которые для нее важны», - отметил Рыбачок.

Как сообщал УНИАН, Рыбачок был назначен на должность председателя Ривненской ОГА в марте этого года вместо Василия Берташа.