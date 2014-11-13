Членов ЦИК обяжут рассказать о своих домах и земельных участках

Об этом сообщил соавтор закона о люстрации Леонид Емец, сообщает "Украинская правда".

"По закону они подпадают под люстрационную проверку по общим правилам, то есть имущественное состояние, причастность к КГБ, участие в событиях Майдана, и т.д. Но автоматически не увольняются", - сообщил Емец.

На уточняющий вопрос, он уточнил, что "норма о работе комиссии во время президентства Януковича на членов ЦИК не распространяется".

Читайте такжеЖурналисты показали дом председателя ЦИК Охендовского: престижные иномарки и с десяток охранников

По его словам, члены ЦИК будут проверяться на вопрос о декларациях, о домах, которые были построены за это время.

"Если они не смогут доказать законность расходов на дома и земельные участки, они получат запрет, предусмотренный законом о люстрации - запрет на 10 лет занимать государственные должности", - сказал он.

При этом он добавил, что полномочия ЦИК, которая была избрана в 2007 году, "уже закончились", и новый парламент будет избирать новый состав комиссии.