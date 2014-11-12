Наливайченко: за сотрудничество с ФСБ арестован экс-генерал СБУ
18:10, 12 ноября 2014Политика
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Силовиками задержан и арестован генерал из бывшего руководства СБУ, который подозревается в организации сотрудничества с группами офицеров ФСБ России.
Наливайченко рассказал об аресте экс-генерала СБУ / Фото УНИАН
Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, сообщает пресс-служба Президента Украины.
Сейчас устанавливается перечень лиц, которые были причастны к планированию и совершению преступлений (на Майдане - ред.), и выясняется причастность иностранцев к этим событиям.
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