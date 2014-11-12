Наливайченко: за сотрудничество с ФСБ арестован экс-генерал СБУ

18:10, 12 ноября 2014
Политика
1

Силовиками задержан и арестован генерал из бывшего руководства СБУ, который подозревается в организации сотрудничества с группами офицеров ФСБ России.

Наливайченко рассказал об аресте экс-генерала СБУ

Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, сообщает пресс-служба Президента Украины.

Сейчас устанавливается перечень лиц, которые были причастны к планированию и совершению преступлений (на Майдане - ред.), и выясняется причастность иностранцев к этим событиям.

Читайте такжеРасследование кровавых событиях на Майдане: в Украину прибыла делегация Гаагского трибуналаНапомним, президент Украины Петр Порошенко призвал ускорить расследование преступлений, совершенных во время Евромайдана.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter