Порошенко призвал ускорить расследование убийств на Майдане
Президент Украины Петр Порошенко отмечает важность ускорения расследования всех преступлений против участников протестов на Майдане и призывает следственные органы активизировать работу.
Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил на совещании с руководителями силовых ведомств.
"Сегодня существует чрезвычайно высокий запрос в обществе на эффективное расследование преступлений, которые были совершены на Майдане", - заявил он.
"Дальше затягивать с этим делом мы просто не имеем права. Ни одна смерть не должна остаться без ответственности тех, кто выполнял и организовывал выполнение этих преступлений", - сказал Порошенко.
Он выразил убеждение, что тот факт, что подозреваемые в этих преступлениях лица являются беглецами, не препятствует осуждению и привлечению к ответственности. "Инициированный мной закон дает нам основания для заочного осуждения", - подчеркнул президент.
Читайте такжеРасследование кровавых событиях на Майдане: в Украину прибыла делегация Гаагского трибуналаТакже глава государства напомнил, что Украина подала обращение в Международный уголовный суд в Гааге, чтобы прежнее руководство страны во главе с экс-президентом Украины Виктором Януковичем понесло наказание в соответствии с международным правом.
"Общество должно знать, что власть сегодня действует эффективно, и те, кто совершил преступление, уже оказались или окажутся на скамье подсудимых", - резюмировал глава государства.
Порошенко призвал руководителей силовых ведомств отчитаться о результатах расследования этих резонансных дел публично.