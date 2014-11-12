Порошенко призвал ускорить расследование убийств на Майдане

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил на совещании с руководителями силовых ведомств.

"Сегодня существует чрезвычайно высокий запрос в обществе на эффективное расследование преступлений, которые были совершены на Майдане", - заявил он.

"Дальше затягивать с этим делом мы просто не имеем права. Ни одна смерть не должна остаться без ответственности тех, кто выполнял и организовывал выполнение этих преступлений", - сказал Порошенко.

Он выразил убеждение, что тот факт, что подозреваемые в этих преступлениях лица являются беглецами, не препятствует осуждению и привлечению к ответственности. "Инициированный мной закон дает нам основания для заочного осуждения", - подчеркнул президент.

Читайте такжеРасследование кровавых событиях на Майдане: в Украину прибыла делегация Гаагского трибуналаТакже глава государства напомнил, что Украина подала обращение в Международный уголовный суд в Гааге, чтобы прежнее руководство страны во главе с экс-президентом Украины Виктором Януковичем понесло наказание в соответствии с международным правом.

"Общество должно знать, что власть сегодня действует эффективно, и те, кто совершил преступление, уже оказались или окажутся на скамье подсудимых", - резюмировал глава государства.

Порошенко призвал руководителей силовых ведомств отчитаться о результатах расследования этих резонансных дел публично.