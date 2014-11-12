На Полтавщине уволились восемь чиновников-"свободовцев"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бугайчук сообщил сегодня на пресс-конференции в Полтаве.

По его словам, ВО "Свобода" заявила о сложении полномочий членов правительства и председателей государственных администраций, а Бугайчук и другие являются членами этой партии.

"ВО "Свобода" заявила о сложении полномочий националистами - членами Кабинета министров Украины, председателями областных и районных государственных администраций в связи с объявлением результатов внеочередных парламентских выборов и формированием новой коалиции.

Читайте такжеМажоритарщики от "Свободы" и "Правого сектора" хотят создать группу в Раде"Считаем, что после завершения внеочередных парламентских выборов вся ответственность за политическую и социально-экономическую ситуацию в государстве ложится на участников будущей парламентской коалиции. Предостерегаем их от предательства идей Революции достоинства ради удовлетворения собственных, а не государственных интересов. Требуем практической реализации “Программы защиты украинцев”, которая стала основой требований Революции достоинства. Подчиняясь партийной дисциплине я написал заявление об отставке", - заявил Бугайчук.

Как сообщал УНИАН, Бугайчука губернатором 2 марта 2014 г. назначил исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов.