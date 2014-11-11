Постпред Украины в ООН заявил, что Россия готовит полномасштабное вторжение

19:54, 11 ноября 2014
Политика
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Постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев сообщил, что Россия готовит полномасштабное вторжение в Украину.

Reuters

Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Я думаю, что ООН как можно скорее должна быть проинформирована, что Россия планирует полномасштабное вторжение в Украину. Последние факты доказывают это, и не оставляют сомнений", - написал.

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Ранее в МИД Украины заявили, что Россия готовится к оккупации страны, перебрасывая на Донбасс свои войска. "Речь идет о продолжении военной агрессии в отношении Украины и фактически подготовке оккупации суверенной территории нашего государства", - сказал спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис.

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