Постпред Украины в ООН заявил, что Россия готовит полномасштабное вторжение
Постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев сообщил, что Россия готовит полномасштабное вторжение в Украину.
Об этом он сообщил в своем Twitter.
I think UN should be informed asap that Russia is planning full-scaled invasion into Ukraine. latest facts prove it and leave no doubts
- Yuriy Sergeyev (@Yuriy_Sergeyev) November 11, 2014
"Я думаю, что ООН как можно скорее должна быть проинформирована, что Россия планирует полномасштабное вторжение в Украину. Последние факты доказывают это, и не оставляют сомнений", - написал.
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Ранее в МИД Украины заявили, что Россия готовится к оккупации страны, перебрасывая на Донбасс свои войска. "Речь идет о продолжении военной агрессии в отношении Украины и фактически подготовке оккупации суверенной территории нашего государства", - сказал спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис.