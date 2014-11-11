Вице-президент США Байден требует от России "сдержанности" в отношении Украины

Такое заявление он сделал после недавних сообщений о колоннах военной техники, которые вошли на Донбасс со стороны России. "Россия должна придерживалась своих обязательств в соответствии с минскими договоренностями", говорится в заявлении Белого дома, передает DW.DE.

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Кроме этого, вице-президент США призвал к скорейшему заключению коалиционного соглашения, чтобы предоставить возможность украинскому правительству имплементировать реформы и выполнить другие обязательства, взятые перед украинским народом на парламентских выборах 26 октября.

Между тем, пресс-секретарь государственного департамента США Джен Псаки заявила, что если Россия будет разжигать конфликт в Украине, цена за такое поведение будет расти. "Нет никакого оправдания постоянным нарушением минских договоренностей со стороны России и ее ставленников", - сказала она.