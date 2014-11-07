США обеспокоены переброской войск РФ на территорию Украины

Об этом заявила представитель Госдепартамента США Джен Псаки на брифинге в Вашингтоне. Представитель Госдепартамента сообщила, что в США видели сообщения о том, что Россия перебросила в Украину тяжелую артиллерию, в том числе танки Т-64 и гаубицы.

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При этом она отметила, что в Госдепартаменте пока еще нет независимого подтверждения этой информации, но если это будет подтверждено, то "США осуждают это вторжение на украинскую территорию".

"Это будет еще одним грубым нарушением Минских договоренностей, которые были подписаны Россией и сепаратистами", -сказала она.

В этой связи она вновь подчеркнула, что США продолжают призывать Россию и сепаратистов немедленно и полностью выполнять все положения минских договоренностей.