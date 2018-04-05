Бубенчик пришел в ГПУ для вручения нового подозрения

Бубенчик не считает себя виновным.

Участник Революции достоинства Иван Бубенчик пришел в Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры, где ему должны вручить новое сообщение о подозрении.

Как передает корреспондент УНИАН, он пришел вместе со своими адвокатами. На вопрос журналистов, какой квалификации они ожидают в новом сообщении о подозрении, адвокат Игорь Коржук сказал: «Надеемся на какую-нибудь лучшую».

Сам Бубенчик на соответствующий вопрос ответил: «Никакой. Никакой квалификации в отношении защитника не может быть».

На уточняющий вопрос, считает ли он себя виновным, Бубенчик ответил: «Ни в коем случае».

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 апреля, в Печерском районном суде г. Киева заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская отозвала ходатайство о применении в отношении Бубенчика меры пресечения в виде содержания под стражей.

Она также сообщила, что квалификация подозрения, выдвинутая активисту, недостаточно обоснована. Поэтому Бубенчика вызывают на 17.00 в Департамент специальных расследований ГПУ для вручения нового подозрения.

3 апреля в ГПУ заявили, что Бубенчику инкриминируют совершение преступлений по трем статьям Уголовного кодекса Украины: п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

По данным ГПУ, Бубенчик подозревается в совершении 20 февраля 2014 года на Майдане Незалежности в Киеве убийств работника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск, а также покушении на убийство военнослужащего в связи с их деятельностью по охране общественного порядка. Также ему инкриминировали приобретение и ношение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.