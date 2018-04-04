"Пока душили бандеровскую гадину, под боком образовалась новая": росСМИ заговорили о "нацизме" в Беларуси - журналист (фото)

Кремлевские рупоры уже и белорусов во главе с Лукашенко записывают в нацисты.

На одном из самых популярных российских ресурсов Lenta.ru вышла статья про Беларусь под названием "Батькины нацисты".

Россиян возмутило, что 25 марта в Минске с размахом отметили столетие образования БНР, а Лукашенко эту акцию не запретил, пишет на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский.

Он отметил, что "батькиными нацистами" в статье называют людей, которые вышли отмечать события, имевшие место в 1918 году.

Также Казанский привел его любимый фрагмент - в нем перечисляются признаки "нацизма", в который Беларусь "погружает Лукашенко": "Позиции националистов в сфере культуры и образования постоянно усиливались. Началась кампания за расширение сферы использования белорусского языка, закончившаяся полным уничтожением русскоязычной топонимики: теперь все указатели на белорусских улицах и трассах содержат надписи на "мове", дублированные на латинице (а в некоторых местах и на китайском). Власти начали уделять все больше внимания развитию национальной культуры, что подозрительным образом напоминало происходившее в Украине с ее "Днями вышиванки". На полках белорусских магазинов появлялось все больше товаров с национальной символикой — в основном литовской и коллаборационистской".

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"В общем, дикость. Пока душили бандеровскую гадину, под боком образовалась новая. Подумать только - указатели на "мове"! Дни вышиванки, как в Украине! А товары с национальной символикой на полках в магазинах - это вообще в голову не укладывается. Какие еще требуются доказательства того, что Лукашенко - нацист и русофоб?", - подчеркнул журналист.

Казалось, продолжает Казанский, более пророссийского государства, чем Беларусь, сегодня не существует. Но кремлевские рупоры уже и белорусов во главе с "батькой" записывают в нацисты.

"И это при том, что в стране русский язык давно уже является государственным и тотально доминирует во всех сферах общения, а сама Беларусь не только в Таможенном союзе, но и в союзном государстве с РФ. Между странами фактически нет границы", - добавил он.

"И это очень показательный момент, который доказывает, что России всегда будет мало. Сколько бы страны и правители не унижались перед Кремлем, он будет требовать все большей лояльности. Вплоть до полного растворения и подчинения. Любое проявление национальной самости, любые, даже самые безобидные формы почитания национальной культуры - всегда будут трактоваться в РФ, как "нацизм"... Только полностью отказавшись от собственной национальной идентичности, украинец или белорус может стать для россиян "хорошим", - подытожил журналист.

Как сообщал УНИАН, в Беларуси накануне сотой годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики 25 марта состоялись задержания активистов по всей стране. Также был задержан один из лидеров Белорусского национального конгресса Николай Статкевич и более 30 активистов, которые планировали выйти вместе с ним на "марш достоинства и свободы".