США не видят логики в обвинениях против Савченко

В связи с этим пресс-секретарь Госдепартамента США Джен Псаки выразила обеспокоенность в связи с решением российского суда оставить Надежду Савченко под стражей еще на несколько месяцев, сообщает ZN.UA со ссылкой на официальный сайт ведомства.

При этом она подчеркнула, что утверждение российского суда, якобы летчица Савченко незаконным образом пересекла границу России "являются возмутительными и противоречат логике".

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Псаки назвала решение российского суда оставить украинскую летчицу под стражей до 13 февраля нарушением обязательств России в рамках Минского соглашения.

"Мы призываем Россию немедленно освободить ее", - заключаила спикер Государственного департамента США.