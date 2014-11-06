"ЛНР" и "ДНР" готовят "новую редакцию Минского протокола"

Как говорится в сообщении "ЛНР", предложение будет озвучено во время очередного раунда консультаций в Минске, которые состоятся в конце ноября.

Согласно сообщению, К переговорам "главы" "ЛНР" и "ДНР" назначат своих постоянных представителей на переговорах.

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«Главы республик и председатели парламентов не будут лично участвовать в минских консультациях, но представители республик будут действовать в соответствии с их директивами», - говорится в заявлении.

Необходимость в составлении новой редакции Минского договора, по мнению "республик", связана с тем, что Украина в одностороннем порядке намерена его аннулировать, отозвав законы об особом статусе Донбасса и об амнистии.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики».

Россия поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

В рамках Минских договоренностей от 5 сентября сепаратисты, в частности, обязались проводить выборы только в соответствии с законодательством Украины.

16 октября президент Украины подписал Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Согласно этому документу, внеочередные выборы депутатов районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских советов, сельских, поселковых и городских голов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей назначаются на 7 декабря 2014 года.

Однако, 2 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей поддерживаемые Россией террористические группировки организовали выборы глав «республик» и депутатов "народных советов" «ЛНР» и «ДНР».

Официальный Киев, Евросоюз и США осудили проведение данных «выборов» и не намерены признавать их итоги.

Россия же считает, что «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» 2 ноября соответствуют Минским договоренностям.

4 ноября Совет национальной безопасности и обороны Украины по рекомендации президента Украины принял решение внести в ВР законопроект об отмене закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.