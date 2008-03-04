Горбулин считает, что Россия выбрала не лучший способ

Директор Института проблем национальной безопасности, академик Владимир ГОРБУЛИН считает, что Россия использует свои энергетические возможности в проведении политического диалога с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в рамках заседания круглого стола на тему: «Гарантии безопасности Украины в контексте Будапештского меморандума 1994 года». Круглый стол организован общественно-политическим объединением «Украинский форум».

«Я считаю, что Россия, безусловно, использует свои энергетические возможности в проведении политического диалога с Украиной», - сказал В.ГОРБУЛИН.

По его словам, это не лучший способ доказывать свою точку зрения в двустороннем диалоге между странами.

Комментируя ситуацию с ограничением Россией поставок газа в Украину, В.ГОРБУЛИН отметил, что не имеет материалов о долгах Украины за газ за последние месяцы 2007 года, «но почему-то возникает вопрос: как только приходит к должности премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, у нас сразу с Россией возникают трудности».

В.ГОРБУЛИН считает, украинская и российская власти должны сообщить своим гражданам, в чем действительно заключается спор. «Но, к сожалению, этого не делает ни украинская, ни российская сторона», - отметил он.