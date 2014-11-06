Референдум о создании ДНР сделали украинские СМИ - писательница из Донецка

Об этом писательница и историк Елена Стяжкина рассказала в интервью журналу "Новое время".

На прошлых выходных Стяжкина выступила в Киеве на конференции TEDx, где рассказала о жизни на Донбассе. По ее мнению, жители Донбасса обижены на Украину не из-за стрельбы, а из-за непоследовательности и лицемерности в решении проблемы с боевыми действиями.

"Если Донбасс - оккупированная территория, нужно это признать. Вывезти людей, создать программы помощи, трудоустроить, объяснять, что происходит и каковы перспективы", - говорит Стяжкина.

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Она также отмечает, что картинка высокого уровня поддержки сеператистов на Донбассе появилась во многом благодаря украинским СМИ.

"Кадры с очередями на референдуме - это искусственное превращение молчаливого большинства Донбасса в сторонников ДНР. В 9 утра перед участками действительно образовалась очередь, и это показали по украинскому телевидению. Но уже к 12:00 там было по пару человек на участке. В итоге, в референдуме приняли участие не более 20% населения. Мы просили украинские СМИ показать участки днем, но нам ответили, что выборы они уже отсняли", - жалуется Стяжкина.