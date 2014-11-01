СНБО заявляет о подготовке боевиками провокаций с человеческими жертвами

В Совете национальной безопасности и обороны заявляют о подготовке боевиками провокаций с человеческими жертвами завтра во время проведения псевдовыборов в так называемых Донецкой и Луганской «народных республиках».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.

"По оперативной информации, завтра во время так называемых «выборов» будут провокации с человеческими жертвами", - сказал Полевой.

Учитывая это, СНБО призывает граждан воздержаться от участия в этих "выборах", добавил он.

Также Полевой отметил, что для привлечения населения к "выборам" сепаратисты обещают пенсионерам выдавать во время "голосования" социальные карточки, по которым те смогут получать пенсии. В то же время они запугивают пенсионеров лишением "социальных выплат", если те будут получать пенсии от официальной украинской власти.

Отвечая на вопрос, Полевой заметил, что СНБО не имеет "какой-то определенной информации о подготовке урн, бюллетеней и прочего, что должно быть на выборах, что еще раз подтверждает иллюзорность этих "выборов".

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики».

Россия поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Читайте такжеСБУ предупреждает жителей Донбасса о провокациях боевиков во время псевдовыборовВ рамках Минских договоренностей сепаратисты обязались проводить выборы только в соответствии с законодательством Украины, однако позже заявили о намерении провести 2 ноября собственное голосование, которое определит депутатов местных парламентов и глав "народных республик".

США и Евросоюз заявили, что проведение самопровозглашенных выборов будет нарушением Минских договоренностей.

28 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что объявленные боевиками «ДНР» и «ЛНР» псевдовыборы ставят под угрозу весь мирный процесс.

Вместе с тем в России заявили о намерении признать «выборы» в «ЛНР» и «ДНР».