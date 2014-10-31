Пореченков показал своим примером, что надо убивать - российский депутат

Таким мнением поделился депутат петербургского ЗакСа Александр Кобринский, сообщает Росбалт.

"Этот человек своим примером показал, что нужно стрелять, убивать. Это единственное достойное, с его точки зрения, действие. А люди, которые призывают к миру, к снижению уровня ненависти — враги… Это результат того, что лояльно к власти настроенные представители массовой культуры держат нос по ветру, желая угадать настроение властей", — сказал Кобринский.

Читайте такжеВ сеть выложили "тролер" о "ликвидации Пореченкова"

Ранее в Сети появились видеоролики. На них российский актер Пореченков во время посещения Донецка практикуется в стрельбе в сторону украинских позиций. В глаза бросается каска актера с надписью "Пресса".