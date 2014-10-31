Атака на 32-й блокпост была проверкой ударной группы боевиков и войск РФ – Тымчук

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В «ЛНР» на базе «механизированной бригады «Призрак» (А.Мозговой) закончено формирование "ударной группы" российско-террористических войск", - сообщил он.

Читайте такжеБойцы 32-го блокпоста: "Боевики оказались большими людьми слова, чем наши генералы" (видео)По словам Тымчука, всего в группировку входят до 1200 человек личного состава (местные боевики и российские наемники), до 20 танков, порядка 40 ББМ, до 40 установок ствольной и реактивной артиллерии. Также из России для укомплектования данной группировки поступило большое количество РПГ, ПТРК, ПЗРК, СПГ, миномётов.

"Проверкой боеготовности" данного формирования стала операция по уничтожению блок-поста №32 украинских войск", – добавил эксперт.

Данную операцию группировка Мозгового проводила во взаимодействии с российскими наемниками из "казачества", без согласования с руководством "ЛНР", которое было лишь "проинформировано в общих чертах". На заключительном этапе в зону проведения операции прибыло несколько формирований "ЛНР".