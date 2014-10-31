Появились фото донецкого аэропорта с высоты птичьего полета
04:06, 31 октября 2014Политика
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В Сети появились фотографии донецкого аэропорта с высоты птичьего полета.
Фото донецкого аэропорта с высоты птичьего полета https://www.facebook.com/brtcomua
Фото выложил пользователь Facebook Юрий Касьянов.
"Мертвая земля - "русский мир". Изрыта оспой войны земля. Остовы самолетов и автомобилей. Дырявые крыши, разрушенные здания. Превращеный в решето терминал, который удерживают "киборги", - написал пользователь в социальной сети.
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