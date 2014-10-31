Появились фото донецкого аэропорта с высоты птичьего полета

04:06, 31 октября 2014
Политика
1

В Сети появились фотографии донецкого аэропорта с высоты птичьего полета.

https://www.facebook.com/brtcomua

Фото выложил пользователь Facebook Юрий Касьянов.

"Мертвая земля - "русский мир". Изрыта оспой войны земля. Остовы самолетов и автомобилей. Дырявые крыши, разрушенные здания. Превращеный в решето терминал, который удерживают "киборги", - написал пользователь в социальной сети.

Читайте такжеДонецкий аэропорт: как "киборги" воюют с боевиками. Фоторепортаж из горячей точки

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter